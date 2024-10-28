"إخلاء عاجل" لمحطة الفضاء الدولية.. ما القصة؟

وقال إن "وكالة الفضاء الأميركية ونظيرتها "روسكوزموس" تراقبان 50 "منطقة مثيرة للقلق" تتعلق بتزايد معدلات التسرب الهوائي على متن المحطة".وباتت "ناسا" تعتبر الشقوق المتواجدة في الجانب من المحطة بمثابة "الخطر على السلامة"، مما يرفع تصنيف التهديد إلى خمسة من أصل خمسة.وأوضحت "ديلي ميل": "تم التأكيد على رواد الفضاء بالبقاء في الجانب الأميركي عندما تكون الوحدة مفتوحة حتى يتمكنوا من الاقتراب من مركبتهم الفضائية في حالة الإخلاء في الطوارئ".وتابعت: "على الرغم من أن المسؤولين على علم بالمشكلة منذ عام 2019، إلا أن الدقيق للتسرب الهوائي لا يزال غير معروف".وتم في وقت سابق تغطية جميع الشقوق المحتملة بـ"مزيج من مانع التسرب والبقع"، لكن ناسا حذرت من أن التسرب وصل إلى أسرع معدل له حتى الآن، في نيسان الماضي.وهذا ليس السبب الوحيد للقلق، حيث حذرت الفضاء أيضا من أن محطة الفضاء معرضة لخطر التعرض لوابل من النيزك والحطام الفضائي، وفق الصحيفة .