"عصر مشؤوم".. علماء يدقون ناقوس الخطر!

وبحسب الباحثين أظهرت نتائج عمليات المحاكاة الحاسوبية، أنه "في تسع من أصل 300 حالة ، أن اليوم من دون غطاء جليدي في القطب يمكن أن يظهر في غضون ثلاث سنوات ، بغض النظر عن النشاط البشري.واستنادا إلى هذه النتائج، يتوقع العلماء أن "أول يوم خال من الجليد في القطب سيظهر حتما في غضون 9- 20 عاما، بغض النظر عن كمية انبعاثات غازات الاحتباس الحراري".واتضح للباحثين من خلال دراسة هذه السيناريوهات، أن "سلسلة من الظواهر القاسية يمكن أن تذيب أكثر من مليون و200 ألف كيلومتر من الجليد في فترة زمنية قصيرة.ويعود السبب في ذلك إلى ارتفاع درجات الذي له تأثير خطير على ذوبان الجليد. فمثلا في اذار عام 2022، كانت درجات في بعض مناطق القطب أعلى بـ 10 درجات من المعدل الطبيعي، وقد يصبح عام 2024 أكثر الأعوام سخونة على الإطلاق".ويحذر العلماء من أن "اختفاء جليد القطب سيؤثر كثيرا على النظام البيئي ومناخ الأرض بسبب تغيرات الطقس. فمثلا يمكن أن يتسبب اختفاء جليد القطب في انخفاض درجات إلى 20 درجة تحت الصفر في جنوب إيطاليا أو حرائق الغابات في الدول الاسكندنافية".