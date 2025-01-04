"أنا فاشل".. دراسة تكشف خطورة التشاؤم

وقال الطبيب خان في تصريحات لقناة ITV إن المتفائلين أقل عرضة للإصابة بالنوبات القلبية بنسبة الثلث مقارنة بالمتشائمين، مشيراً إلى أن الدراسات أثبتت أن الأشخاص المبتسمين يتمتعون بمناعة أقوى.وأضاف خان أن الإيجابية لا تعني الدائم، موضحاً أن الابتهاج في الأوقات المناسبة كافٍ لتحقيق الفوائد الصحية، رغم صعوبة هذا الأمر على من اعتادوا التفكير السلبي.ونصح خان المتشائمين بالتحول التدريجي نحو الإيجابية، مقترحاً استبدال العبارات السلبية مثل "أنا فاشل" بأخرى إيجابية مثل "أنا جيد في مجالات أخرى وسأتحسن مستقبلاً".