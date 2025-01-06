لا تحدث كل عام وستكون قابلة للرؤية بالسماء.. ماذا سيحدث للكواكب في 25 يناير الحالي؟

وسيشهد الشهر الحالي عدة فلكية، من بينها يوم 13 يناير حيث سيحجب القمر المريخ، وسيبدو وكأنه يمر من امامه في المساء، اما في 17 و18 يناير سيقترن الزهرة وزحل حيث يقترب الكوكبان على مدار أسبوعين من بعضهما وسيكونان في اقرب نقطة لهما في السابع عشر والثامن عشر من الشهر الحالي.وطوال الشهر الحالي سيكون كوكبا الزهرة وزحل في خلال أول ساعتين، بينما يسطع كوكب المشتري عالياً في السماء، ويشرق المريخ في الشرق، كما يوجد كوكبا أورانوس ونبتون هناك، لكن لا يمكن رؤيتهما ككواكب ساطعة، فيما تقول ناسا ان فرص مشاهدة الكواكب المتعددة هذه ليست نادرة للغاية، لكنها لا تحدث كل عام، وتسمى هذه الاحداث محاذاة الكواكب وبينما ستظهر على طول خط عبر السماء لكنه ليس شيئا نادرا بل هذا ما يحدث في مسار الشمس عادة.لذلك فإن في 25 يناير، ستصطف 6 كواكب لكنها ليست على مسار واحد بالضبط، وسيظهر منها 4 كواكب فقط لكن كوكبين اثنين لا يكمن رؤيتهما ساطعين، ولن يظهر عطارد حتى في سماء المساء، بل سيظهر في سماء الصباح في يناير 2025.وتمر الأرض بين المريخ والشمس في 16 يناير، لذا فهذه هي أفضل فرصة لنا خلال عامين لرؤية المريخ، وهذا ما يجعل سماء يناير المليئة بالكواكب مميزة للغاية، كما إن فكرة محاذاة الكواكب الكبرى في الخامس والعشرين من يناير 2025 تحمل قدرًا من الحقيقة، ولكن لن تصطف الكواكب على جانب واحد من الشمس، واحدة خلف الأخرى.