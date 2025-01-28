كارثة تلوح بالأفق.. الملايين مهددون بالموت!

وتوقع العلماء في كلية للصحة والطب الاستوائي، أن تؤدي الزائدة الناجمة عن تغير المناخ إلى وفاة 5.8 مليون بين عامي 2015 و2099.ويحذرون من أن الرقم الحقيقي قد يكون أعلى نظرا لعدم احتساب الكوارث المناخية، مثل حرائق الغابات والعواصف المدارية، ضمن التحليل.وأوضحت الدراسة أن المدن الواقعة في جنوب أوروبا، لا سيما في منطقة البحر الأبيض المتوسط والبلقان، ستكون الأكثر تأثرا. وتشير التوقعات إلى أن برشلونة ستشهد أعلى حصيلة وفيات مرتبطة بالحرارة (246082 حالة)، تليها روما (147738) ونابولي (147248) ومدريد (129716).أما في المناطق الشمالية، مثل والدول الاسكندنافية، فالوضع يختلف. ففي لندن، مثلا، سيُنقذ حوالي 103320 شخصا من البرد، مقارنة بـ 75864 حالة وفاة بسبب الحرارة، ما يعني انخفاضا قدره 27455 حالة وفاة.ودعا العلماء إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للتخفيف من آثار تغير المناخ، خاصة في منطقة البحر الأبيض المتوسط، حيث قد تكون التداعيات الصحية كارثية.وأوضح الدكتور بيير ماسيلوت، الباحث الرئيسي في الدراسة، أن اعتماد استراتيجيات مستدامة للتكيف مع يمكن أن ينقذ ملايين الأرواح بحلول نهاية القرن.وأكد فريق البحث أن الافتراضات التي ترى في تغير المناخ "فائدة صافية" لخفض الوفيات الناجمة عن البرد خاطئة. وأظهرت الدراسة أن ارتفاع الوفيات الناتجة عن يتجاوز باستمرار أي انخفاض في الوفيات بسبب البرد، حتى في السيناريوهات المناخية الأكثر اعتدالا.وخلص الفريق إلى أن الدراسة، التي استندت إلى تحليل شامل لبيانات 854 مدينة أوروبية، توفر دليلا قاطعا على أن صافي معدل الوفيات سيرتفع، حتى في ظل أكثر السيناريوهات اعتدالا لتغير المناخ.وأشار إلى أن هذه النتائج تبرز الفوائد الصحية الكبيرة التي يمكن تحقيقها من خلال تنفيذ استراتيجيات صارمة لتقليل انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، إلى جانب سياسات التكيف الموجهة خصيصا نحو دعم والفئات السكانية الأكثر عرضة للتأثر.