اعلى 10 دول تأثرًا بالتلوث في العالم "نصفها عربية".. اين يقف العراق؟

ويلخص المؤشر معياره بان تلوث الهواء قد يضر بصحة أي شخص، ولكن بعض الأفراد أكثر عرضة من غيرهم لآثاره الضارة المرتبطة بالصحة، لذلك يحدد مؤشر التعرض لتلوث الهواء التي تضم السكان الأكثر عرضة للملوثات الجوية.وتتدرج النقاط بين 0 الى 100، وكلما ارتفعت نقاط ما، تكون هي الأكثر خطورة بالنسبة لتعرض وتأثر سكانها لتلوث الهواء، فيما يعتمد المؤشر على تحليل حجم السكان الأكثر عرضة للتلوث الجوي في كل بلد، و معدل الخصوبة، وانتشار أمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض الجهاز التنفسي المزمنة ومعدل الإصابة بسرطان الرئة والقصبة الهوائية والشعب الهوائية في كل بلد كمعايير لاستخراج النتيجة النهائية.وفقا لذلك، جاءت بالمرتبة الأولى، بمؤشر تعرض وتأثر السكان بتلوث الهواء، وبعدد نقاط بلغت 49.30 نقطة، وجاء بالمرتبة 24 عالميًا أي بمرتبة متقدمة من بين 175 دولة، وبلغ عدد نقاط 41 نقطة، اما بالمرتبة الأخيرة جاءت سنغافورة بصفتها الأقل تأثرا وتعرضا لتلوث الهواء وبعدد نقاط بلغ 17 نقطة.عربيا جاءت السودان ثالثا عالميا والأول عربيا، تليها اليمن الخامس عالميا والثاني عربيًا، اما لبنان فجاءت سابع عالميا والثالث عربيًا، ثم سوريا التاسع عالميا والرابع عربيا، ثم الصومال العاشر عالميا والخامس عربيًا، ما يعني ان اعلى 10 دول في العالم تعرضا لتلوث الهواء من بينها 5 دول عربية، أي ان نصفها عربية.ثم تأتي مصر في المرتبة 22 عالميا، والسادس عربيًا، وبعد ذلك 24 عالميا والسابع عربيًا.