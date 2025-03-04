تحذير من عواصف مغناطيسية تضرب الأرض اليوم

وجاء في تقرير صادر عن المختبر: "وفقا للتقديرات الأولية فإن سحابة بلازما متوسطة الحجم ستصل إلى الأرض حوالي الساعة السابعة مساء يوم الثلاثاء، وهذه السحابة ستسبب عواصف مغناطيسية من المستويين G1 وG2. ستبدأ هذه العواصف ما بين الساعة 20:00 و21:00، وستستمر من ست إلى تسع ساعات، وستتسبب باضطرابات بالمجال المغناطيسي للأرض ستستمر حتى يوم الأربعاء 5 اذار الجاري".وأشار التقرير إلى أن "العواصف المغناطيسية قد تسبب ظهور ما يسمى بظاهرة الشفق القطبي في بعض مناطق روسيا".وتقسم شدة العواصف المغناطيسية إلى 5 درجات وفقا للاضطرابات التي تحدثا في المجال المغناطيسي للأرض، ويتم ترميز شدة العاصفة من G1 (ضعيفة) إلى G5 (قوية جدا).تحدث العواصف المغناطيسية نتيجة التوهجات الشمسية، وتتسبب بخلل في أنظمة الطاقة وتؤثر على مسارات هجرة والحيوانات، كما يمكن للعواصف المغناطيسية القوية أن تؤثر على عمل منظومات الاتصالات ومنظومات الملاحة.