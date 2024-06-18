بغداد.. ضبط 20 طن أدوية منتهية و9 آلاف علبة دوائية مجهولة المصدر

وذكر بيان للجهاز ورد لـ السومرية نيوز، أن "مفارز الأمن الاقتصادي في جهاز الأمن الوطني بالتنسيق مع فرق الرقابة الصحية تمكنت من ضبط مذخرٍ وهميٍ عبارة عن دار في منطقة الغدير يحتوي (٢٠) طناً من الأدوية والعقاقير المهربة ومنتهية الصلاحية".وأضاف البيان، أنه "تم ضبط (٩٣٦٧) علبة دوائية مجهولة المصدر لا تحتوي على أوراق أصولية داخل مذخر للأدوية واقع في حي حطين".وأشار إلى "اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المذخرين وإحالة صاحبهما إلى الجهات القضائية المختصة ومصادرة الأدوية المضبوطة والتحفظ أصولياً على الكميات أخرى".