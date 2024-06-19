بينهم محكوم بالإعدام غيابياً.. اعتقال مطلوبين بتهم مختلفة في بغداد

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "تمكنت مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد/ مكتب حسينية المعامل لمكافحة الإجرام من إلقاء القبض على متهم مطلوب عن جريمة قتل ومحكوم غيابيا بالإعدام شنقا حتى الموت"، مبينة انه "تم توقيفه وفق أحكام المادة ٤٠٦ وتسليمه الى جهة الطلب لينال جزاءه العادل".ومن جانب آخر، "ألقت مفارز المديرية القبض على عدد من المتهمين لقيامهم بسرقة دراجات نارية ودراجات التك تك وآخرين بسرقة مبالغ مالية ومنازل سكنية ومطلوبين بقضايا جنائية مختلفة، فضلا عن ضبط ثلاث عجلات والقبض على حائزيها لوجود إشارة ضبط عليها في قاعدة البيانات"، مشيرة الى انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وتقديمهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل".