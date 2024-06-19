مقتل سائق جرافة بشجار داخل شركة في البصرة

أفاد مصدر أمني، الأربعاء، بمقتل سائق جرافة بشجار داخل شركة في محافظة البصرة.

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وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إنه "وقع حادث قتل في قضاء القرنة بمنطقة الشرش لسائق شفل يسكن محافظة الديوانية ويعمل في إحدى الشركات على يد زميله في العمل".

وأضاف المصدر أن "قوة أمنية داهمت منزل القاتل ولم تعثر عليه"، من دون الكشف المزيد من التفاصيل.