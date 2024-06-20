الداخلية تعلن تفكيك شبكة مخدرات في ميسان

وقال الناطق باسم الداخلية وخلية الإعلام الأمني العميد مقداد ميري، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "من خلال معلومات دقيقة وتفعيل الجهد الاستخباري مديرية مكافحة مخدرات ميسان وبإشراف مديرها تلقي القبض على شبكة من تجار المخدرات المهمين مكونة من ٤ متهمين بينهم امرأة وبحوزتهم نحو (٢ كيلو ونصف) غرام من مادة الكريستال المخدرة".وأضاف البيان، أنه "جاءت العملية بالاشتراك مع الفوج الرابع اللواء الرابع في فرقة الرد السريع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وفق أحكام المادة ٢٨ مخدرات".