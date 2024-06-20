شاب ينهي حياته شنقاً شمالي بغداد

وذكر المصدر لـ السومرية نيوز، انه "بتمام الساعة 19:30 قام المدعو (س، ح، ح) تولد 2005 شغله كاسب بالانتحار عن طريق شنق نفسه بواسطة حبل معلق في سقف الغرفة ضمن منطقه الشعلة حي الجوادين محلة 450 زقاق 15".وأضاف ان "الحادث مشتبه به حسب راي خبير الادلة الجنائية"، مشيرا الى انه "تم نقل الجثة الى مستشفى الشهيد الحكيم".