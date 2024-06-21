"بضمنها الدخول بالانذار ج".. توجيهات عليا لمديرية الدفاع المدني

السومرية نيوز – محليات

اصدر وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الجمعة، توجيهات لمديرية الدفاع المدني، من ضمنها الدخول بالانذار ج لمدة ثلاثة اشهر.

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، عقد في مقر مديرية الدفاع المدني اجتماعاً بحضور وكيل الوزارة لشؤون الأمن الاتحادي ومستشار الوزير، ومدير عام الدفاع المدني وجميع مدراء الدفاع المدني في المحافظات من خلال الدائرة التلفزيونية، تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة، ولمناقشة الإجراءات المتخذة خلال هذه الأيام".

واكد الشمري ان "عمل مديرية الدفاع المدني يحظى بدعم كبير من قبل القائد العام للقوات المسلحة".

واستمع الوزير الى شرح مفصل عن آخر الإحصائيات بشأن حوادث الحرائق خاصة الأخيرة منها، مطلعاً على الاستعدادات التي تقوم بها مديرية الدفاع المدني خلال هذه الفترة، وكيفية احتواء هذه الحوادث والحد منها وسرعة الاستجابة.

ووجه "بجملة من التوصيات في مقدمتها تشكيل فرق عمل خاصة بالتوعية في جميع المحافظات، وآلية الرد السريع في حال حصول حوادث الحرائق"، مشدداً على "أهمية التنسيق المشترك مع مديرية المرور العامة لتسهيل مرور عجلات الدفاع المدني للوصول إلى موقع أي حادث حريق".

واكد "على أهمية الجاهزية خاصة تجهيز العجلات الحوضية ووضعها في حالة تأهب باستمرار"، موجها "بدخول جميع مفارز الدفاع المدني بالإنذار (ج) لمدة ثلاثة أشهر".

وذكر ان "أرواح المواطنين وممتلكاتهم مهمة ويجب الحفاظ عليها"، موجها "بتشكيل لجنة لغلق جميع المواقع والمشاريع المخالفة في بغداد والمحافظات، وإقالة مدير الدفاع المدني في محافظة البصرة واستبداله بأحد الضباط الأكفاء"، وذلك بعد اطلاعه على واقع ومستوى الحوادث وعدم كفاءة الأداء في هذه المحافظة".

وأمهل الوزير "مديري الدفاع المدني في جانبي الكرخ والرصافة شهراً واحداً للعمل على خفض نسبة حوادث الحرائق المسجلة ضمن قاطعي المسؤولية".