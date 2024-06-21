بسبب خلافات عائلية.. القبض على متهمين حاولا قتل شخصاً شرقي بغداد

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بعد ورود معلومات بوجود شخص مصاب، في مدينة الصدر ببغداد، على الفور تم انتقال قوة من اللواء الثامن عشر الفرقة الخامسة الى محل الحادث وتبين محاولة قتل من قبل شخصين يستقلان دراجتين ناريتين بسبب خلافات عائلية، بعد التحري وجمع المعلومات وبدلالة المصاب الذي أكد عن وجود صلة قربى بينه وبين المتهمين اللذان يسكنان منطقة الزعفرانية".وأضافت، انه "تم التنسيق مع القوة الماسكة ومركز شرطة الزعفرانية وتطويق محل تواجدهما ضمن المنطقة ذاتها وإلقاء القبض عليهما وضبط بحوزتهما مسدس نوع كلوك سلاح الجريمة ومخزن عتاد بندقية مع 2 دراجة نارية المستخدمة في تنفيذ العملية".وأشارت الى انه "تم إحالة المتهمين مع المواد المضبوطة اصوليا إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية بحقهما لينالا جزاءهما العادل".