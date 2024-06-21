البصرة.. رصاصة في "عرس" تنهي حياة وجيه من بني مالك

افاد مصدر امني، اليوم الجمعة، بمقتل احد وجهاء بني مالك؛ اثر رصاصة طائشة اصيب بها خلال "عرس" في ناحية الثغر شمالي البصرة.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، ان "الشيخ رحيم غانم (ابو ذياب) المالكي، توفي بعد ان استقرت رصاصة في صدره خلال حفل زفاف في ناحية الثغر شمالي المحافظة".



وبحسب المصدر، فإن الشيخ ابو ذياب يعد أحد وجهاء بني مالك ومناطق شمال محافظة البصرة.