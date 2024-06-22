إصابة 5 حجاج بانقلاب باص يقلهم في الرمادي

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "حافلة تقل عددا من حجاج أهالي محافظة السليمانية تعرضت لحادث انقلاب على الطريق الدولي ضمن مدينة الرمادي خلال رحلة العودة من الديار المقدسة الى العراق".وأضاف المصدر، أن "الحادث أدى الى إصابة خمسة حجاج"، مبينا ان "الحجاج المصابين تم نقلهم الى مستشفى قريب لتلقي العلاج اللازم".