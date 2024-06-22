أعلنت قيادة العمليات المشتركة، مساء السبت، عن مقتل سبعة "إرهابيين" بقصف أوكار في جبال بلكانة شرقي صلاح الدين.

وقالت القيادة في بيان، "استناداً لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة في أهمية تنسيق العمل الأمني والاستخباري، وبإشراف وتخطيط قيادة العمليات المشتركة، نفذ جهاز المخابرات الوطني العراقي بالاشتراك مع جهاز مكافحة الإرهاب عملية نوعية استندت إلى معلومات دقيقة وتفعيل الجهد الاستخباري مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة في جبال بلكانة بقضاء طوزخورماتو ضمن قاطع عمليات شرقي صلاح الدين".

وأضاف البيان "إذ شرع الأبطال في هذين الجهازين بعمليات رصد ومتابعة لاوكار الإرهابيين في المنطقة أعلاه ومحاصرة اهم مفرزة إرهابية ضمن هذا القاطع، وبالتنسيق مع صقور الجو الشجعان تم تنفيذ ضربتين جويتين بواسطة طائرات F_16 التي دكت هذا النفق وكذلك باقي الاوكار".

وكشف البيان عن "قتل جميع أفراد المفرزة الإرهابية والتي يقدر عدد أفرادها بحسب المعلومات الأولية 7 إرهابيين من بينهم قيادي خطر".



