رجل وشقيقته يقتلان شخصين وسط بغداد

أفاد مصدر أمني، مساء السبت، بقيام رجل وشقيقته بقتل شخصين وسط بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، "اقدم شخص وشقيقته على قتل شخصين واصابة زوجة احدهما مستخدمين سلاح نوع مسدس ضمن منطقة كم الارمن قاطع باب الشيخ".

وأضاف المصدر أنه "حسب المعلومات الاولية ان الحادث يعوّد لخلافات عائلية سابقة لم تعرف طبيعتها"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.