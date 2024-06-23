اعتقال 17 شخصا وضبط أسلحة وطائرتين مسيرتين في بغداد

وقال اعلام القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مفارز قيادة عمليات بغداد المشتركة القت القبض على 17 متهماً وفق مواد قانونية مختلفة بينهم مطلوبين بالجرائم (الجنائية، ترويج وتعاطي المواد المخدرة، حيازة أسلحة غير مرخصة)".وأشار الى "ضبط 12 مسدسا و6 بنادق مع طائرتين مسيرتين (درون) وعدد من العجلات والدراجات النارية المخالفة للضوابط المرورية وكمية من المواد المخدرة واجهزة تعاطيها بالإضافة إلى أدوية منتهية الصلاحية في جانبي الكرخ والرصافة".