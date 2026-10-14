عمليات بغداد تزيل 6 كور لصهر المعادن وتغلق 7 معامل مخالفة

وذكر بيان للقيادة ورد لـ ، أنه "ضمن حملتها البيئية المستمرة، تواصل الديواني241285 واجبات تدقيق (المصانع والمعامل وكور صهر المعادن) غير المجازة".وأضاف، أن "اللجنة تمكنت و بالاشتراك مع مفارز من (جهاز الامن الوطني، وشرطة بيئة " ، بيئة ، الدوائر البلدية) وبإسناد قوة من الفرقتين الخامسة والثانية شرطة اتحادية، من ازالة (6) كور لصهر المعادن وتغلق (7) معامل وساحتين لتدوير مادتي(الفافون والبلاستيك) تعمل خارج الضوابط البيئية".وتابع البيان أن "الحملة شملت أيضاً القبض على (11) مخالفاً لضوابط الاقامة والجنسية يعمل بداخلها وذلك ضمن منطقتي والتاجي بجانبي الكرخ والرصافة".