جنايات ميسان تصدر حكماً بالسجن المؤبد بحق تاجري مخدرات

– أمن



أصدرت محكمة جنايات ، اليوم الأربعاء، حكماً بالسجن المؤبد بحق مدانين اثنين عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة.

وذكر إعلام القضاء في بيان أن المدانين ضُبطت بحوزتهما 12 كيساً من مادة الكريستال المخدرة، بوزن إجمالي بلغ كيلوغراماً واحداً، كانا يعتزمان الاتجار بها وبيعها بين المتعاطين.

وأضاف البيان أن الحكم صدر استناداً إلى أحكام المادة 27/ أولاً من والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017.