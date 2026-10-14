استشهاد ضابط برتبة عميد وجندي واصابة 2 اخرين بانفجار في كركوك

وقال المصدر لـ ، إنه "خلال تمشيط منطقة في أطراف انفجرت عبوة على القوات الأمنية".وأشار الى ان "الانفجار أسفر عن استشهاد ضابط برتبة عميد وجندي وإصابة جنديين آخرين".