شكوك وتحقيق في حادثة انتحار فتاة بمجمع سكني ببغداد

وقال المصدر لـ ، ان "فتاة تولد 2013 اقدمت على رمي نفسها من الطابق الثامن داخل مجمع السلام السكني ضمن منطقة ببغداد بدافع الانتحار حسب ادعاء ذويها".واضاف ان "الفتاة فارقت الحياة اثناء نقلها الى المستشفى"، مشيرا الى ان "خبير الادلة وجه بفتح تحقيق لاشتباهه وشكوكه بالحادثة".