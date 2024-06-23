بعد قليل.. انفجار "تحت السيطرة" جنوب بغداد

وقالت القيادة في بيان مقتضب ورد للسومرية نيوز، انها "ستنفذ تفجيرا مسيطرا عليه، لمخلفات حربية لعصابات داعش الارهابية المنهزمة، من خلال الجهد الهندسي لفرقة المشاة السابعة عشر ضمن منطقة الحرگاوي جنوبي بغداد، وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحاً، الاحد الموافق 23 حزيران 2024".