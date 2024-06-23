بضربة "مدمرة".. المشتركة تعلن مقتل 3 إرهابيين في حمرين

وذكر بيان للقيادة ورد لـ السومرية نيوز، أنه "استمرارا للعمل التعرضي الذي تقوم به قطعاتنا الأمنية البطلة، وبجهد مميز من أبطال مديرية الاستخبارات العسكرية وباستخدامهم الأمثل لموارد المراقبة الفنية والبشرية، وبإشراف وتخطيط ومتابعة خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة تم استهداف وكر مهم لمفارز داعش الإرهابية الخائبة في جبال حمرين ضمن قاطع قيادة عمليات ديالى بداخله 3 عناصر إرهابية".وأضاف البيان، أنه "بعمل بطولي من صقورنا الأبطال تم توجيه ضربة جوية مدمرة بطائرات F_16 لهذا الوكر وحولته إلى ركام فوق رؤوس الإرهابيين، وتم تدمير عدد من المضافات والكهوف وما تحتويه من أسلحة واعتدة ومواد لوجستية".