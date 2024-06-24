اشتركت بها امرأة.. الكشف عن جريمة قتل غامضة في البصرة

وقال قسم العلاقات والاعلام في القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بعد ورود اخبار إلى مكافحة الأجرام في البصرة عن اختفاء المجني عليه (ف ف ع) على الفور امر قائد شرطة محافظة البصرة اللواء لطيف عبدالرضا السعد بتشكيل فريق عمل مختص من شعبة الخطف، وبعد جهود أمنية تم التعرف على مكان ارتكاب الجريمة في أحد الدور السكنية في قضاء الزبير".وأضاف: "بعد اجراء التحقيقات تم القبض على أحد الجناة وهي امرأة، واعترفت بارتكاب الجريمة في دارها من قبل شقيقها الهارب (ع ع ح) وضبط السلاح المستخدم في محل الحادث".وبينت القيادة ان "الجهود الأمنية لازالت متواصلة حتى الإطاحة بالجناة ".