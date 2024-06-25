مركز واسط بلا كهرباء لـ7 ساعات.. هذا السبب

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "إطلاق نار ناتج عن عمل تخريبي تسبب بقطع خطوط الامداد (الاسلاك) عن مغذي الانصار في الكوت، ما أدى إلى انقطاع الكهرباء لمدة 7ساعات متواصلة عن مركز المدينة".وأضاف، أن "كوادر الصيانة استطاعت اصلاح الخلل".