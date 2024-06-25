إصابة امرأة إثر مشاجرة بالأسلحة الخفيفة شرقي بغداد

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، ان "مشاجرة بين اشخاص اثنين لم تعرف اسبابها تطورت الى استخدام السلاح الخفيف ضمن منطقة الشاعورة شرقي بغداد ما أسفر عن اصابة امرأة صادف مرورها لحظة وقوع الحادث".وأضاف: "قوة امنية وصلت مكان الحادث واعتقلت المتشاجرين ونقلت المصابة الى احدى المستشفيات لتلقي العلاج".