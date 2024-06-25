بغداد.. ضبط قاعتين للقمار ومحلين لبيع الكحول أحدهما داخل منزل

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إنه "تم تنفيذ ممارسة امنية بآمرة مدير قسم باب الشيخ وضابط مركز باب الشيخ مع ثلة من المنتسبين مع سرية سوات القيادة مع دوريات من فوج طوارئ الرصافة الخامس مع مفرزة استخبارات القسم ضمن قاطع مسؤولية قسم باب الشيخ (فضوة عرب والفضل والصدرية)".وأشار إلى "ضبط قاعة للقمار (تلخانة) واعتقال متهمين اثنين مع الاجهزة الخاصة بهم ضمن منطقة الصدرية"، لافتاً إلى "ضبط محل لبيع المشروبات الكحولية داخل احد الدور السكنية في منطقة الفضل".وبين، أنه "تم ضبط محل لبيع المشروبات الكحولية داخل قيصرية واعتقال متهم بحوزته مواد كحولية داخل المحل في منطقة الصدرية".وفي منطقة فضوة عرب، وفق المصدر، "تم ضبط تلخانة داخل حي الصناعي وضبطت المواد مع صاحب التلخانة مع 12 مخالفاً داخلها".