حريق يؤدي لانفجار مخلفات حربية شمالي بغداد

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "مخلفات حربية مدفونة داخل ارض زراعية انفجرت نتيجة حادث حريق اندلع بها ضمن منطقة ابو عظام في التاجي".وبين، أن "قوة امنية وصلت مكان الحادث وسيطرت على عليه وفتحت تحقيقاً لمعرفة عائدية الأرض"، مؤكداً "عدم وقوع أي إصابات بشرية".