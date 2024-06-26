تجمعان منفصلان في بغداد استعدادا للتظاهر

السومرية نيوز-امن



افاد مصدر امني اليوم الأربعاء، ببدء تجمع فئتين من الشرائح المحتجة في مكانين منفصلين بالعاصمة بغداد استعدادا لاطلاق تظاهراتهم.

وقال المصدر للسومرية نيوز، ان "الملغى تعيينهم والهاربين من وزارة الدفاع بدأوا تجمعهم ضمن ساحة التحرير والاعداد حتى الان بين 75 و100 شخص".



وفي ذات السياق، بدأ التربويون والاداريون بالتجمع بالقرب من مجلس محافظة بغداد، مطالبين بإصدار امر التعيين الخاص بهم، فيما تبلغ الاعداد مع بدء التجمع حاليا 25 الى 30 شخصا.