خيانة زوجية تودي بحياة مواطن في نينوى.. والشرطة تكشف معالم الجريمة

قيادة شرطة نينوى، ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان قسم شرطة تلكيف تمكن من كشف جريمة قتل أحد المواطنين والقى القبض على الجناة خلال اقل من ست ساعات بعد وقوع الجريمة، لافتة الى انه بعد اجراء الكشف والمخطط على محل الحادث وجمع الأدلة تبين ان المتهم قام بارتكاب الجريمة بالتعاون مع زوجة المجنى عليه بعد اكتشاف وجود علاقة وخيانة زوجية بين زوجة المجنى عليه والمتهم.وأضافت انه تم تدوين اقوال المتهمين بالاعتراف وصدقت قضائياً وتمت احالتهما الى القضاء المختص لتقرير مصيرهما.