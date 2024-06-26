نيران من "تك تك" تصيب شخصين بجروح خطيرة شمالي بغداد

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، ان "شخصين اثنين يستقلان دراجة نارية نوع (تك تك) قاما بأطلاق النار باتجاه شخصين ضمن منطقة الراشدية، ما أسفر عن اصابتهما بجروح خطيرة نقلا على أثرها الى احدى المستشفيات لتلقي العلاج".وأضاف، ان "قوة امنية طوقت مكان الحادث وتمكنت من اعتقال الجناة وحسب التحقيقات الاولية اتضح ان الحادثة تعود نتيجة خلافات عائلية فيما بينهم".