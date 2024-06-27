ضبط شقة للقمار وأخرى للدعارة مخالفة للتعليمات ببغداد

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "مفارز قيادة شرطة بغداد الرصافة المتمثلة بـ (قسم ومركز شرطة باب الشيخ وباب المعظم وسرية سوات القيادة والفوج التكتيكي) وبالتعاون مع الأجهزة الامنية الأخرى، نفذت حملة واسعة للبحث على الأماكن المشبوهة وغير المرخصة ضمن مناطق الصدرية والفضل والشيخ عمر والميدان".وأضافت القيادة ان "حصيلة تلك الحملة تمثلت في ضبط شقة تستخدم للعب القمار (الروليت) مع كافة المحتويات والقبض على أصحابها، إضافة الى ضبط محال لبيع المشروبات الكحولية داخل المحلات والمناطق السكنية غير مجازة ومخالفة للتعليمات القانونية، وضبط شقة تستخدم للأعمال للدعارة والقبض على صاحبها".وأكدت انه "تم إيداعهم التوقيف لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم".