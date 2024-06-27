بينهم متهم بالقتل.. القبض على 3 مطلوبين في بغداد

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "القت مفارز قيادة شرطة بغداد الرصافة القبض على متهمان مطلوبان وفق احكام المادة (٤٤٦) جاء ذلك خلال تنفيذ واجب مشترك ضمن منطقة البتاوين حيث تم نصب كمين محكم أدى إلى القبض عليهما بعد مطاردتهما داخل الأزقة وضبط العجلة التي كان بحوزتهما".وعلى صعيد متصل، "القت مفارز مركز شرطة سبع قصور القبض على متهم مطلوب وفق احكام المادة (٤٠٥ قتل) جاء ذلك خلال تنفيذ أمر قبض بحق المتهم أدى إلى القاء القبض عليه وضبط بحوزته سلاح نوع مسدس".وأشارت الى انه "تم ايداعهم التوقيف لإكمال الاجراءات القانونية بحقهم".