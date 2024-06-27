الداخلية تكشف تفاصيل تخص كاميرات الحدود: تغطي 90%

وقالت الوزارة في بيان، " تواصل قيادة قوات الحدود نهجها بالاعتماد على التقنيات الحديثة في مراقبة الحدود عبر كاميرات المراقبة الحرارية، ومن (200) كاميرا حرارية فقط في العام 2022 ارتفع العدد الى اكثر من (950) كاميرا حرارية هذا العام".

وأضافت أن "قيادة قوات الحدود وسعت عملية الاعتماد على التقنيات الحديثة عبر نصب المئات من الكاميرات المتطورة في مختلف قواطع المسؤولية مع دول الجوار لتغطي اكثر من 90% من الحدود مع دول الجوار".

وتابع بيان الوزارة أن الكاميرات "تساهم مع سلسلة التحصينات الحدودية في ضبط الحدود العراقية ومنع عمليات التسلل والتهريب.