متهم يحرق امرأة بسبب ديون مالية.. اجرام بغداد تكشف معالم الجريمة

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "مفارزنا تمكنت من الكشف عن حادث قتل غامض لامرأة قتلت حرقا بمادة البانزين ضمن منطقة بغداد الجديدة"، مبينة انه "جاء ذلك بعد ان احال مركز شرطة الأمين الأوراق التحقيقية الخاصة بحادث حرق المجنى عليها اليها".واضافت انه "تم تشكيل فريق عمل للتحقيق بالحادث وبعد التحري وجمع المعلومات وبعد جهد مميز اثمر بالتوصل الى المتهم الهارب والقبض عليه"، مشيرة الى انه "بعد التحقيق معه ومواجهته بالأدلة المتوافرة ضده اعترف صراحة عن قيامه بحرق المجنى عليها داخل دارها بمادة البنزين بالاشتراك مع متهم آخر تم القبض عليه سابقا، بسبب مبلغ مالي للضحية كان بذمته".واكدت المديرية انها "دونت اقوال المتهمين ابتدائياً وصدقت قضائيا بالاعتراف، وتم توقيفهما وفق أحكام المادة 405 من قانون العقوبات لينالا جزاءهما العادل".