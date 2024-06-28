غير مجاز.. اغلاق مطعم يبيع "الكحول" واعتقال 16 مخالفاً بداخله في المنصور

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "تزامناً مع الخطة الأمنية وعمليات البحث والتفتيش المناطقي، تمكنت قوة مشتركة من (اللواء السابع الفرقة الثانية شرطة اتحادية، الفوج التكتيكي/ قيادة شرطة بغداد) ومن خلال تنفيذها لعمليات تفتيش وتدقيق المطاعم المخالفة للضوابط والشروط، حيث تم غلق مطعم غير مجاز " يمارس بيع المواد الكحولية والقاء القبض على (١٦) مخالف "اجانب" بداخله".وأضافت، انه "الامر جاء وفق محضر غلق اصولي، في منطقة (المنصور/دور السود) بجانب الكرخ".