بينهم "ساحر".. اعتقال 14 متهمًا في بغداد

وقالت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، انها ومن خلال مفارزها المشتركة القت القبض على (14) متهماً وفق مواد قانونية مختلفة، بينهم متهم بالتزوير، واخر بالسحر والشعوذة، ومطلوبين قضائياً بالجرائم (الجنائية، ترويج وتعاطي المواد المخدرة، حيازة أسلحة غير مرخصة)".وأشارت الى "ضبط (6) مسدسات وبندقية واحدة وعدد من العجلات والدراجات النارية المخالفة للضوابط المرورية وكمية من المواد المخدرة واجهزة تعاطيها بالإضافة إلى أدوية منتهية الصلاحية في جانبي الكرخ والرصافة".