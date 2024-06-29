"إثارة الفتنة".. القبض على متهم بإغلاق جامع على المصلين في بغداد

الوزارة ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، أنه بعد ورود إخبار بوجود شخص يقوم بإغلاق (جامع المصطفى) الكائن في منطقة الوزيرية على المصلين أثناء تأديتهم لصلاة الفجر وتكرر هذا الفعل لأكثر من مرة، تم على الفور تشكيل فريق عمل مختص من (مركز شرطة القاهرة ودوريات نجدة الأعظمية وفوج طوارئ بغداد الرصافة الرابع) بالتعاون مع الأجهزة الأمنية الأخرى.ونوهت إلى أن الفريق انتقل إلى المسجد و"تعمق في التحقيق ومتابعة كاميرات المراقبة وجرى التعرف على المتهم وتحديد مكان تواجده وإلقاء القبض عليه".حسب بيان وزارة الداخلية، فإن المتهم اعترف لدى التحقيق معه بـ "قيامه بعملية الإغلاق لغرض إثارة الفتنة وخلق الفوضى بين أبناء الشعب".الوزارة أشارت إلى إيداع المتهم التوقيف بعد اعترافه لـ "إكمال الإجراءات القانونية بحقه".