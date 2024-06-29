أثناء ترميمه.. "اليونسكو" تعلن العثور على عبوات ناسفة داخل جامع النوري

الوكالة التابعة للأمم المتحدة قالت في بيان لها "إنها عثرت على عبوات ناسفة غير منفجرة ضخمة كانت مصمّمة لإسقاط المسجد بالكامل، داخل الجدار الجنوبي لقاعة الصلاة، تحتوي كل منها على متفجرات تزن ١٫٥ كيلوغرام".وأوضحت أنّه "تم إبطال مفعول إحداها، لكن الأربع الأخرى مرتبطة ببعضها البعض ولم يتم نزع فتيلها بعد".من جهته، أفاد مصدر أمني بأن "اليونسكو سحبت كوادرها وأوقفت العمل في مشروع إعمار المسجد وسلمت الموقع للقوات الأمنية".