خلال 2024.. إحصائية بعدد اعتقالات المتهمين بالإرهاب والمبتزين وتجار المخدرات

كشف جهاز الامن الوطني، اليوم السبت، عن عدد اعتقالات المتهمين بالإرهاب والمبتزين وتجار المخدرات خلال النصف الأول لعام 2024.

وذكر بيان للجهاز ورد لـ السومرية نيوز، انه "تم القبض على 192 متهماً بالإرهاب"، مشيرا الى انه "تم ضبط أكثر من (مليون ونصف) حبة مخدرة و (38) كغم من مادتي الكريستال والماريجوانا، و(14) قطرة مخدرة".



وأضاف، انه "تم تفكيك شبكة دولية للاتجار بالبشر بينهم نساء دخلوا إلى العراق وبحوزتهم طفلان بغية بيعهما مقابل (10) آلاف دولار للطفل الواحد"، مبيناً انه "تم القبض على (540) مبتزاً إلكترونياً".