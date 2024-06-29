الثالثة خلال اليوم.. انقاذ امرأة حاولت رمي نفسها من اعلى جسر ببغداد

افاد مصدر أمني، اليوم السبت، بإنقاذ امرأة حاولت رمي نفسها من اعلى جسر ضمن العاصمة بغداد.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، انه "تم انقاذ امرأة حاولت رمي نفسها من اعلى جسر ١٤ رمضان بدافع الانتحار في العاصمة بغداد".



وأشار الى ان "الضحية تعاني من مشاكل عائلية بحسب ادعاءها".

