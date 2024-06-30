المشتركة: انطلاق المرحلة السابعة من عملية سيوف الحق

وقالت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "حسب توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، وبإشراف وتخطيط من قبل قيادة العمليات المشتركة، انطلقت، اليوم الأحد، جحافل قطعاتنا الأمنية لتنفيذ المرحلة السابعة من عملية سيوف الحق، بمشاركة قطعات من قيادة عمليات صلاح الدين وكركوك وغرب نينوى والأنبار وشرق صلاح الدين وديالى وفق معلومات استخبارية دقيقة، وبإسناد طيران القوة الجوية وطيران الجيش".وتأتي هذه العملية، بحسب البيان، "وفق رؤية واستراتيجة القيادة لمطاردة فلول عصابات داعش الإرهابية وادامة الضغط على عناصره المنهزمة، ضمن النهج التعرضي الذي تقوم به قواتنا الأمنية في مختلف قواطع المسؤولية ومنع العدو من التواجد والوصول إلى مناطق معقدة جغرافياً".وأكد البيان، أن "هذه العملية نتائج مثمرة بعد أن تم تدمير عدد من أوكار الإرهابيين وضبط كمية من العبوات الناسفة ومواد لوجستية".