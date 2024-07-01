مقتل شاب طعنا على كورنيش الكوفة واعتقال قاتله في النجف

السومرية نيوز – أمن



أفاد مصدر أمني في محافظة النجف الأشرف، اليوم الاثنين، بأن شابا قتل على يد شاب آخر على كورنيش الكوفة، مؤكدا اعتقال القاتل.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "شابا تعرض للطعن بسلاح أبيض في ساعة متأخرة من ليلة أمس الاحد ضمن منطقة كورنيش الكوفة، ما أدى الى مقتله في الحال".



وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن "القوات الأمنية تمكنت من اعتقال القاتل خلال فترة وجيزة واودعته السجن".