اعتقال 4 أشخاص اقتحموا دارا في بغداد واطلقوا النار داخله

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "4 أشخاص اقتحموا دارا في منطقة البنوك شمال شرقي بغداد وقاموا بإطلاق النار داخله".وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "قوة من الشرطة وصلت الى مكان الحادث بعد ابلاغ قدمه أصحاب الدار، وعلى اثره تم اعتقال المهاجمين"، مبينا ان "التحقيقات مستمرة لمعرفة دوافع الهجوم".