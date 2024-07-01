في بغداد.. مسلحون يطلقون عيارات نارية وقوة أمنية تلاحقهم

أفاد مصدر أمني، الثلاثاء، بقيام مسلحين باطلاق عيارات نارية في الطارمية شمالي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "مسلحين يستقلون عجلة بيجو صفراء اللون قاموا باستعراض ورمي اطلاقات متفرقة في شارع التدبير".

وأضاف المصدر أن "قوة من فوج طوارئ الماسكين الارض قامت بملاحقة العجلة في محاولة للقبض عليهم"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.