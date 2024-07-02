إصابة شخصين باحتراق سيارة في السليمانية (فيديو)

وقال المتحدث باسم المديرية آرام علي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "سيارة مدنية اشتعلت فيها النيران بين حيي رابرين وقلو ريسي في السليمانية".وأضاف آرام، أن "ما يشاع عن أن السيارة تعمل بنظام الغاز غير صحيح".الى ذلك، قال سامان نادر، رئيس مركز طوارئ السليمانية إن "جريحين تم نقلهما إلى قسم الطوارئ في مستشفى المدينة".