شاب يعنف شقيقته ويتسبب لها بإصابات بليغة شرقي بغداد

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، انه "تم القاء القبض على شاب تولد ٢٠٠٦ أقدم على تعنيف اخته تولد ٢٠٠٧ بواسطة ضربها بالأيدي والآلات الراضة بسبب خلاف عائلي داخل دارهم ضمن مدينة الصدر شرقي بغداد".وأضاف: "ما أسفر عن اصابتها بكدمات ورضوض في انحاء الجسم".