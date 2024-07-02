وضعت أسفل عجلتهم.. اصابة عنصرين من PKK بانفجار قنبلة في السليمانية

وذكر جهاز مكافحة الارهاب في كردستان في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "اثنين من حزب العمال (PKK) اصيبا بجروح بالغة، نتيجة انفجار قنبلة بسيارة من نوع كيا سبورتج في حي رابارين بمحافظة السليمانية".وفي وقت سابق، تداولت المواقع الإخبارية انفجار سيارة قرب مشروع ميران سيتي السكني في محافظة السليمانية.